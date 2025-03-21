Жительница Хабаровского края использовала поддельные документы для получения соцвыплат

В Хабаровском крае женщина предоставила в ЗАГС фальшивые документы, подтверждающие рождение ребенка вне медицинского учреждения. Об этом написал сайт transsibinfo.com.
На основании этих бумаг ей выдали свидетельство о рождении несуществующей дочери.
Злоумышленница использовала поддельные документы для получения социальных выплат. В результате за год ей было выплачено почти миллион рублей. Более того, она планировала обналичить материнский капитал на сумму свыше 230 тысяч рублей.
Следствие по делу о мошенничестве завершено. Подсудимая призналась в содеянном и частично возместила ущерб. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и скоро в Хабаровске начнется судебное разбирательство.
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