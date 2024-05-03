Жительница Биробиджана прикурила от Вечного огня и попала на видео | 360°

Общество 03 мая 2024, 13:43 Жительница Биробиджана прикурила от Вечного огня и попала на видео Мэр Биробиджана Семенов: полиция ищет женщину после осквернения Вечного огня

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Жительница Еврейской автономной области прикурила сигарету от Вечного огня в Биробиджане и сожгла букет цветов. Полиция начала ее розыск. Мэр Максим Семенов в своем Telegram-канале показал запись с камеры видеонаблюдения.

«Неизвестная женщина осквернила Вечный огонь на территории нашего мемориального комплекса. Она решила прикурить сигарету, но этого, видимо, ей оказалось мало, поэтому она еще сожгла цветы», — заявил он.

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Камеры в сквере Победы установили в прошлом году и, по словам Максима Семенова, они помогли полицейским оперативно выехать на место преступления. Правоохранители менее чем за сутки выяснили, что женщина приехала в Биробиджан из Облученского района, и ее объявили в розыск.

Похожий случай произошел в Нижневартовске. Сайт Ura.ru сообщил, что дети от девяти до 13 лет бросали в Вечный огонь петарды и снежки.