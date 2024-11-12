Жительница Белгородской области пойдет под суд за распространение медицинских снимков бывшего мужа

В Белгородской области пройдет суд над 33-летней местной жительницей, которая решила отомстить бывшему мужу, распространив его медицинские снимки. Об этом написал сайт bel.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Летом этого года женщина получила фотографии медицинских осмотров бывшего супруга от его матери. Недолго думая, она решила отправить снимки его коллеге в Telegram, чтобы тот показал их директору организации.

В отношении белгородки завели уголовное дело. Она обвиняется по статье «Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия».