Жителю Тюменской области назначали условный срок за гибель рабочего

Голышмановский районный суд (Тюменская область) приговорил местного жителя за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, что привело к смерти человека. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на сайт пресс-службы тюменских судов.

Установлено, что мужчина отвечал за демонтаж аварийного здания. В период с января по февраль 2025 года он допустил рабочих на объект без инструктажа и средств индивидуальной защиты. Один из рабочих упал со стены, был придавлен обрушившейся кирпичной кладкой и скончался на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ.

«Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года», — указано в сообщении.