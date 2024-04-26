Жителю Прикамья назначили исправительные работы за хранение взрывчатых веществ | 360°

Общество 26 апреля 2024, 14:36 Жителю Прикамья назначили исправительные работы за хранение взрывчатых веществ

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Ординский районный суд назначил 58-летнему жителю Прикамья наказание в виде исправительных работ сроком на один год за хранение взрывчатых веществ. Об этом написал сайт properm.ru.

Как уточнили в прокуратуре региона, обвиняемый незаконно держал дома бездымный порох массой более 460 граммов.

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Мужчина также должен будет отдавать в доход государства 5% своего заработка. Приговор пока не вступил в силу.