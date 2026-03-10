Жителями Пензенской области посоветовали прочистить водоотводы на территории дома для подготовки к паводку

В министерстве ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области обратились к жителям региона с призывом заранее подготовиться к возможному паводку, который чаще всего приходится на вторую половину марта — первую половину апреля, сообщило ИА «ПензаПресс» .

При подготовке к обильному таянию снега нужно прочистить водоотводы на территории у дома, зарядить телефон, документы должны быть в ближайшем доступе. Если имеется чердак, следует освободить там место — оно может пригодиться, чтобы дождаться помощи.

Чтобы подготовиться к эвакуации при наводнении, нужно следить за оповещениями в мессенджерах, на ТВ, радио, в SMS, с помощью сирен и громкоговорителей. Важно также перекрыть воду, газ, отключить электричество, отвязать и выпустить домашних животных.

Необходимо сложить деньги, одежду и обувь в непромокаемый пакет, а также подготовить запасы еды и воды на три дня, если необходимо — лекарства.

При попадании в зону затопления следует занять ближайшее возвышенное место и сообщить спасателям свое местоположение по номеру 112. Важно не поддаваться панике и не отказываться от эвакуации.