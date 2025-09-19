Жителям Уфы пообещали хорошую погоду в ближайшие выходные

В предстоящую субботу, 20 сентября, жителям Уфы предстоит насладиться приятной погодой с переменной облачностью, написал сайт mkset.ru .

Прогноз метеорологических сервисов обещает комфортные температурные условия: ночь порадует температурой около +10 градусов, утро принесет небольшой подъем до +15 градусов, а дневная жара достигнет максимум +19 градусов. Вечером столбик термометра опустится до +13 градусов.

Южный ветер сохранит умеренность, скорость его колеблется от 2,2 до 4,2 метра в секунду. Показатель влажности воздуха изменится незначительно: днем составит около 53%, а ночью возрастет до 82%.