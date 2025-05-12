Жителям Удмуртии пообещали теплые и дождливые дни

Жителям Удмуртии пока не стоит опасаться холодов, которые затронули центральную часть страны. Прогнозируемая погода в регионе останется комфортной и теплой, сообщили сайту udm-info.ru представители местного Гидрометцентра.

Синоптики утверждают, что предстоящей ночью температурные показатели останутся стабильными и даже немного превысят климатические нормы. Возможны лишь легкие заморозки на поверхности почвы в отдельных регионах, достигнув отметки -1 градус. Основная масса территории ожидает температуру от +2 до +7 градусов. Север республики встретит дождливую погоду.

Во вторник, 13 мая, ситуация изменится в лучшую сторону: днем столбик термометра поднимется до приятных показателей от +15 до +20 градусов. Дождливых зон не предусмотрено.

Последняя неделя месяца завершится пятничным днем, характеризующимся переменной облачностью и небольшим количеством осадков, локально возможных в отдельных районах. Температурный диапазон составит от +3 до +8 градусов ночью и от +16 до +21 градуса днем.