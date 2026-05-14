Жителям Тулы и Тульской области пообещали потепление в предстоящие выходные
По данным метеорологов, в предстоящие выходные в Туле и Тульской области ожидается потепление. Об этом написала «ТСН24» со ссылкой на синоптика прогностического центра «Метео-ТВ» Александра Ильина.
Температура воздуха может подняться до +27 градусов. Однако вместе с повышением температуры придут и дожди.
Жителям и гостям региона стоит подготовиться к переменчивой погоде.
