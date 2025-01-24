Жителям Тюменской области пообещали небольшое потепление в выходные

В предстоящие выходные, 25 и 26 января, в Тюменской области ожидается небольшое потепление. Согласно прогнозу центра «Фобос», днем температура поднимется до −8 градусов, ночью местами она может опуститься до −20 градусов. Об этом написало «АБН24» .

В субботу, 25 января, ожидается небольшой снег, атмосферное давление будет повышенным. Днем температура составит от −10 градусов до −12 градусов, а ночью она снизится до −18 градусов. Ветер будет юго-западным и умеренным.

В воскресенье, 26 января, погода останется стабильной: днем температура будет колебаться от −12 градусов до −14 градусов, а ночью опустится до −16 градусов. Ветер изменится на южный, сохранив умеренную интенсивность.