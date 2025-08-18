Жителям Тюмени пообещали теплый сентябрь

Погода в Тюмени летом 2025 года отличалась резкими переменами: жаркие дни сменялись дождливыми и прохладными ночами. Сентябрь принесет приятные сюрпризы: ожидается тепло, хотя погода останется непредсказуемой. Об этом сообщил nashgorod.ru со ссылкой на Гидрометцентр.
По данным синоптиков, первый месяц осени превзойдет средние температурные значения. Тюменцам предстоит насладиться мягким осенним периодом с температурой воздуха +18…+22 градуса. Однако прогнозы также предполагают частые колебания: теплые дни будут чередоваться с похолоданиями и длительными осадками.
Октябрь станет переходным этапом, знаменующим наступление настоящей осени: ветры, дождь и первые снегопады. Уже в ноябре зима даст о себе знать морозами и стабильными минусовыми показателями.
