Жителям Тюмени пообещали морозные выходные
Предстоящие выходные на юге Тюменской области будут морозными. В субботу, 21 декабря, в Тюмени будет переменная облачность, без осадков. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.
Днем температура воздуха составит -9…-11, а ночью может опуститься до -17.
В воскресенье в областной столице потеплеет и пойдёт дождь со снегом — столбики термометров поднимутся до -1.
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