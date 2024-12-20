Жителям Тюмени пообещали морозные выходные

Предстоящие выходные на юге Тюменской области будут морозными. В субботу, 21 декабря, в Тюмени будет переменная облачность, без осадков. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

Днем температура воздуха составит -9…-11, а ночью может опуститься до -17.

В воскресенье в областной столице потеплеет и пойдёт дождь со снегом — столбики термометров поднимутся до -1.

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