Жителям Свердловской области разрешат тратить маткапитал на строительство домов

В Свердловской области депутаты поддержали в двух чтениях законопроект, предполагающий поддержку семей с детьми. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на заявление представителя комитета заксобрания по социальной политике Леонида Хаютина.
Местным жителям разрешат тратить средства материнского капитала на строительство домов. Речь идет о возведении объектов по договорам подряда с применением счетов эскроу.
Как рассказал парламентарий, реализация соответствующих мер позволит защитить деньги граждан от недобросовестных подрядчиков. Депутат также назвал важное условие: строящееся жилье должно находиться на территории региона.
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