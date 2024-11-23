Жителям стран, где можно менять пол, запретили усыновлять детей из России

Иностранцы из государств, где разрешена смена пола, больше не смогут усыновлять российских детей. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения внесли в Семейный кодекс России, дополнив его новыми нормами. Они предполагают, что лица, являющиеся гражданами стран, где можно сменить пол путем медицинского вмешательства, не смогут ни взять под опеку, ни усыновить российских детей.

Под медицинским вмешательством в законе указали в том числе применение направленных на смену пола лекарств, формирование у человека первичных и вторичных половых признаков противоположного пола, а также внесение изменений о половой принадлежности в документы, удостоверяющие личность.

В Госдуме отмечали, что в 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — нет возрастных ограничений для юридической смены пола. Еще в восьми государствах существует минимальный порог для несовершеннолетних. Спикер ГД Вячеслав Володин подчеркивал, что закон защитит детей от потенциальных угроз.