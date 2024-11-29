Жителям Саратовской области с понедельника пообещали снег с дождем

В Саратовскую область с началом следующей рабочей недели вернутся осадки. Об этом сообщил sarinform.ru со ссылкой на Гидрометцентр региона.

В выходные погода будет ясной, с небольшим морозом до -3 градусов. Днём в понедельник температура будет колебаться от -2 до +2 градусов.

Возможны туман и гололед.