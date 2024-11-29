Жителям Саратовской области с понедельника пообещали снег с дождем
В Саратовскую область с началом следующей рабочей недели вернутся осадки. Об этом сообщил sarinform.ru со ссылкой на Гидрометцентр региона.
В выходные погода будет ясной, с небольшим морозом до -3 градусов. Днём в понедельник температура будет колебаться от -2 до +2 градусов.
Возможны туман и гололед.
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