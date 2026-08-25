Жителям Санкт-Петербурга пообещали потепление к выходным

Синоптики рассказали о погоде в Санкт-Петербурге на последнюю неделю лета. Начало недели будет прохладным и дождливым, но к выходным ожидается потепление, пишет Ura.ru .

По данным прогностического центра «МЕТЕО», во вторник, 25 августа, ночью температура опустится до +13 градусов, днем — до +17 градусов. В среду, 26 августа, днем воздух прогреется до +20 градусов. В четверг и пятницу, 27 и 28 августа, температура составит +19 градусов днем. В субботу, 29 августа, ожидается потепление до +21 градуса, а в воскресенье, 30 августа, — до +20 градусов.

В течение недели возможны небольшие дожди, переменчивая облачность и северный, северо-западный, северо-восточный и юго-восточный ветер. Атмосферное давление будет колебаться от 756 до 769 миллиметров ртутного столба.