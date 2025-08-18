Жителям Ростовской области пообещали сентябрь без знойной жары

Лето 2025 года выдалось невероятно жарким для Ростовской области: местные жители испытали настоящий стресс от беспрецедентной жары, когда столбик термометра зашкаливал далеко за 40 градусов. Именно такая экстремально высокая температура установилась в июле, вызывая панику и беспокойство у населения, написал сайт rostovgazeta.ru .

В отдельные дни было зафиксировано, что температура поднялась до шокирующих шестидесяти градусов, превращая прогулки по улицам в настоящее испытание выносливости. Естественно, подобные аномалии привели к введению экстренных мер предупреждения и рекомендаций избегать нахождения на открытом солнце.

Интересно, что по прогнозам синоптиков в августе эта жара постепенно начнет спадать, обещая отдых от палящего солнца. Большинство дней будет радовать хорошей погодой, а вот редкие дождливые дни ожидают лишь ближе к концу месяца.

Осень 2025 года тоже обещают спокойной и приятной, большинство ее дней пройдут в теплых, сухих условиях, позволяя насладиться бархатным сезоном.