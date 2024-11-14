Жителям Ростовской области пообещали мороз и гололед

В Ростовскую область приходит зима, жителей предупредили о морозах до -4 градусов. Об этом сообщил rostovgazeta.ru со ссылкой на Северо-Кавказское УГМС.

После продолжительных осадков виде снега и дождя ударит мороз. Особенно в западных частях региона. После этого синоптики прогнозируют сильный гололед.

Днем температура будет снова подниматься выше ноля градусов, а ночью опять опустится до -4.