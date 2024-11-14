Жителям Ростовской области пообещали мороз и гололед
В Ростовскую область приходит зима, жителей предупредили о морозах до -4 градусов. Об этом сообщил rostovgazeta.ru со ссылкой на Северо-Кавказское УГМС.
После продолжительных осадков виде снега и дождя ударит мороз. Особенно в западных частях региона. После этого синоптики прогнозируют сильный гололед.
Днем температура будет снова подниматься выше ноля градусов, а ночью опять опустится до -4.
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