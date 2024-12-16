Жителям Петербурга предложили присоединиться к программе донорства крови

В Петербурге горожан приглашают присоединиться к программе донорства крови. Как написала газета «Петербургский дневник» , с 16 декабря в городе начинается оформление донорских талонов на новогоднюю неделю.

С 2023 года запись на донацию ведется по донорскому светофору через портал «Госуслуги». На данный момент этим способом воспользовались 12 тысяч человек. Желающим присоединиться к программе нужно иметь при себе оригинал паспорта, а при первой донации — СНИЛС. Затем донор отправится на определение параметров крови: ее группы и содержания гемоглобина, а после пойдет к врачу с заполненными документами.

В 2018 году в Петербурге учредили звание «Почетный донор Санкт-Петербурга», которым обладают 6,5 тысячи человек. Издание пишет, что его главный редактор Кирилл Смирнов сдает кровь регулярно.