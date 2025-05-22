Жителям Петербурга пообещали значительное потепление

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов объявил о скором изменении погоды. В городе прогнозируются кратковременные дожди и грозы, однако вместе с тем ожидается значительное потепление, написал «ФедералПресс» .

Колесов подчеркнул: «Завтра, 23 мая, в Санкт-Петербурге температура воздуха, наконец, должна превысить первый раз отметку +20 градусов. А так как очень тепло, то можно и на более высокую температуру рассчитывать, до +23…+24 градусов».

По данным издания «АБН24», ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 10 метров в секунду. Стоит отметить, что среда стала самым холодным днем за прошедшую неделю, когда температура не поднялась выше +14 градусов.