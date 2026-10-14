Жителям Петербурга объяснили порядок поиска сведений о предках до 1926 года

Петербуржцы могут изучить родословную по сохранившимся в архивах свидетельствам о рождении, браке и смерти родственников. Инструкцию городского комитета по делам ЗАГС опубликовал Petrograd .

Выбор учреждения зависит от периода. Церковные метрики с начала XVIII столетия до 1917 года переданы в Центральный государственный исторический архив Петербурга. Для составления запроса нужно знать конфессию предка, место проживания и примерный год события. Документы за 1918–1925 годы находятся в Центральном государственном архиве города — там понадобятся точная дата и район регистрации.

Заявления принимают на портале «Архивы Санкт-Петербурга», почтовым отправлением либо очно по предварительной записи. Розыск и оформление справок архивы выполняют платно. На профильном городском сайте также доступен бесплатный поиск по ФИО за 1900–1925 годы, но просмотр цифровых копий тарифицируется.