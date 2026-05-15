Жителям Пермского края пообещали жаркую погоду до 20 мая

В Пермском крае наступает период аномально теплой погоды. Об этом сообщил properm.ru со ссылкой на проект «Опасные природные явления».

Причиной жары стал мощный блокирующий антициклон над Зауральем, благодаря которому на территорию региона поступает прогретый воздух из Средней Азии.

Ожидается, что заток тепла продлится несколько дней — до 20 мая. Максимальные температуры прогнозируются в начале следующей недели, предположительно 18 мая. Особенно заметным отклонение от нормы будет на северо-западе Пермского края.