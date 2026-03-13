Жителям Перми рассказали о возможности стать народным дружинником

Чтобы стать народным дружинником в Перми, необходимо соответствовать ряду требований, установленных законодательством и местными нормативными актами. Согласно информации, опубликованной на сайте мэрии, претендент на должность дружинника должен быть гражданином РФ и не иметь непогашенной судимости, уголовной ответственности или обвинений в правонарушениях, написал сайт properm.ru .

Кроме того, кандидату необходимо доказать свою благонадежность и отсутствие противопоказаний к исполнению обязанностей дружинника. Психические расстройства, алкоголизм, наркомания и признанная судом недееспособность являются основанием для отказа в приеме на службу.

Оплата за дежурство составляет 150 рублей в час, а за участие в раскрытии преступлений и выявлении административных правонарушений предусмотрены дополнительные выплаты. Таким образом, служба в народной дружине может приносить не только моральное удовлетворение, но и материальное вознаграждение, что делает ее привлекательной для многих граждан.