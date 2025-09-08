Жителям Пензенской области рассказали о новой схеме обмана через фальшивых ботов

В Пензенской области преступники придумали новый способ обмана граждан. Злоумышленники рассылают поддельные сообщения от имени управляющих организаций, ТСЖ или аварийных служб. Они вынуждают жителей многоквартирных домов передавать показания приборов учета и персональные данные через фальшивых ботов, сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на представителей министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

По данным ведомства, в мессенджерах и социальных сетях мошенники угрожают отключением коммунальных услуг и крупными штрафами за непереданные показания приборов учета. Злоумышленники делают упор на срочность, чтобы жертва не успела распознать обман.

Гражданам предлагают якобы быстро решить проблему через Telegram-бота, имитирующего официальные сервисы, например, ГИС ЖКХ. Бот под видом проверки запрашивает конфиденциальные данные: ФИО, паспортные реквизиты, СНИЛС, ИНН и номер телефона.

После ввода данных пензенцу приходит ложное уведомление «от Роскомнадзора» о «перехвате данных» мошенниками. В сообщении содержится ссылка, по которой нужно перейти. После перехода жертва связывается с лжесотрудником, который выманивает коды из SMS-сообщений, реквизиты банковских карт или убеждает перевести деньги на «безопасные счета».

В министерстве призвали собственников проверять информацию по официальным номерам управляющих организаций или банка. В случае подозрений следует обращаться в полицию.