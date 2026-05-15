Жителям Оренбургской области пообещали теплую погоду без осадков в выходные
В предстоящие выходные оренбуржцев ждет теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщил 56orb.ru.
В субботу, 16 мая, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. Ветер — восточный, 5–10 метров в секунду, местами в центральных и восточных районах возможны порывы до 11–16 метров в секунду.
В воскресенье, 17 мая, сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +24…+29 градусов.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте