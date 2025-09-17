Жителям Оренбурга пообещали солнечное начало октября

Начало октября порадует оренбуржцев солнечной погодой. Лишь первый день месяца отметится дождем и переменной облачностью, сообщил 56orb.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Погода».

Начиная со 2 октября и до конца первой половины месяца осадки не прогнозируются, однако 12 октября возможен кратковременный дождь. Преимущественно погода останется ясной, иногда возможны облака, рассеиваемые ветром.

Дневная температура будет колебаться от +15 до +10 градусов, а ночью столбик термометра редко поднимется выше +4 градусов, и уже 16 октября ожидается нулевая температура.