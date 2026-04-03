Жителям Омской области пообещали лето без изнуряющей жары

В ближайшие пять месяцев жителям Омской области не стоит ожидать серьезных погодных сюрпризов. Лето обещает быть обычным: без изнуряющей жары и затяжных холодов. Об этом написал сайт gorod55.ru .

В мае воздух будет прогреваться до +11…+12 градусов. На юге области будет чуть суше обычного, осадков там выпадет меньше среднемноголетних значений. В остальных районах погода будет в рамках привычного.

В июне температура ожидается около нормы — +16 градусов. В Усть-Ишимском районе (северо-запад региона) будет чуть жарче, чем обычно. Количество дождей по всей области не выйдет за пределы нормы.

В июле температура и количество осадков не будут выбиваться из привычных значений. Синоптики не обещают засух, ливней или аномальной жары.

В августе показатели будут в пределах среднемноголетних значений. В сентябре резких похолоданий или затяжных дождей не предвидится.