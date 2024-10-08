Жителям Омска пообещали морозы до -8 градусов и снег

В Омской области в этом году уже не будет теплой погоды. Об этом сообщил gorod55.ru со ссылкой на данные сервиса визуализации погоды Ventusky.
По информации синоптиков, на текущей неделе дневные температуры будут колебаться в диапазоне от 0 до +9 градусов. К концу недели ожидается похолодание, и к выходным ночные температуры могут опуститься до -8 градусов.
На следующей неделе, с 14 по 20 октября, температура не превысит +3… +7 градусов. Кроме того, с четверга, 17 октября, в некоторых районах региона ожидается снег, и в большинстве дней будет облачно.
«Настоящий коллапс». Жильцы высотки в Москве пожаловались на массовую поломку лифтов
Депутат из Мытищ встретился с волонтерами при Никольском храме
Две выставки картин открылись в Доме культуры в Лобне
Экс-телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за фейки о ВС РФ
Машины для перевозки лесопожарной техники закупили в Подмосковье
Хамская лексика вошла в привычку. Посольство ответило на оскорбление Харрис в адрес Путина
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте