Жителям Омска пообещали морозы до -8 градусов и снег

В Омской области в этом году уже не будет теплой погоды. Об этом сообщил gorod55.ru со ссылкой на данные сервиса визуализации погоды Ventusky.

По информации синоптиков, на текущей неделе дневные температуры будут колебаться в диапазоне от 0 до +9 градусов. К концу недели ожидается похолодание, и к выходным ночные температуры могут опуститься до -8 градусов.

На следующей неделе, с 14 по 20 октября, температура не превысит +3… +7 градусов. Кроме того, с четверга, 17 октября, в некоторых районах региона ожидается снег, и в большинстве дней будет облачно.