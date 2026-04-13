Жителям Нижнего Тагила рассказали о магнитных бурях в период с 13 по 19 апреля

С 13 по 19 апреля 2026 года в Нижнем Тагиле ожидается спокойная магнитосфера, однако метеочувствительным жителям стоит быть начеку. По прогнозу, слабые магнитные бури уровня G1 возможны 15, а также с 17 по 19 апреля. Об этом написал сайт tagilcity.ru .

Несмотря на то, что возмущения будут незначительными, многие тагильчане отмечают, что даже такие колебания могут негативно сказаться на самочувствии.

Сегодня, 13 апреля, геомагнитная обстановка в городе остается идеально спокойной. Однако уже в ближайшие дни прогнозируется изменение ситуации. Следить за обновлениями прогноза рекомендуется всем, кто чувствителен к переменам космической погоды.