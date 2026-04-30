Жителям Нижнего Новгорода пообещали постепенное потепление с 1 мая

В Нижнем Новгороде начало мая ознаменуется ночными заморозками, однако уже к середине первой недели месяца температура воздуха поднимется до +23 градусов. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Погода».

По информации синоптиков, 30 апреля днем воздух прогреется до +8 градусов, но ночью снова похолодает до 0 градусов.

В пятницу, 1 мая, в Нижнем Новгороде будет +9 градусов днем и 0 ночью. Однако уже 2 мая начнется постепенное потепление: дневная температура достигнет +12 градусов, а ночью ожидается около +6 градусов.