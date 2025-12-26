Жителям Нижнего Новгорода пообещали классический зимний сценарий в последние выходные декабря

Последние выходные декабря в Нижнем Новгороде ознаменуются классическим зимним сценарием. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода».

Утро субботы, 27 декабря, начнется с температурой около -5 градусов, возможны небольшие осадки в виде слабого снега. Несмотря на реальную температуру, субъективно она может казаться ниже — вплоть до -9 градусов, однако сильных ветров не ожидается.

В воскресенье, 28 декабря, прогнозируется небольшое усиление морозов к вечеру. Днем столбики термометров все так же будут показывать -5 градусов.