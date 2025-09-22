Жителям Нижегородской области рассказали об изменении порядка прикрепления к поликлинике

С 1 сентября в Нижегородской области начал действовать новый приказ Минздрава РФ, упрощающий процесс прикрепления к поликлинике и смены врача. Теперь жители региона могут сменить медицинскую организацию или специалиста как в бумажной форме, обратившись непосредственно в медорганизацию, так и через личный кабинет на портале «Госуслуги», написал сайт pravda-nn.ru .

Прикрепление к новой поликлинике разрешено осуществлять раз в год независимо от места жительства или регистрации. Однако при переезде в другой район или регион смена возможна раньше установленного срока.

Для подачи заявления гражданам старше 14 лет необходимо указать данные паспорта, медицинского полиса и СНИЛС (при наличии). Для детей потребуются данные свидетельства о рождении, номер полиса ОМС и СНИЛС (при наличии). Иностранцы, беженцы и лица без гражданства должны предоставить документы, отдельно указанные в приказе Минздрава.

Рассмотрение заявления занимает два рабочих дня. Уведомление о решении появится в личном кабинете на «Госуслугах». В случае положительного ответа пациенту не нужно предпринимать дополнительных действий.

При возникновении сложностей или отказе в прикреплении следует обратиться в свою страховую медорганизацию. Название компании можно найти на полисе ОМС или в «Госуслугах».