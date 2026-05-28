Жителям Нижегородской области рассказали, какой погоды ждать летом

Весна 2026 года в Нижегородской области оказалась богата на погодные сюрпризы. Вслед за майской жарой в начале апреля температура резко упала до +9 градусов, заставив жителей вновь достать осенние пальто. Однако вскоре ситуация изменилась: гребень Азорского антициклона принес в регион тепло, написал сайт pravda-nn.ru .

По словам начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольги Мокеевой, из-за юго-восточного ветра в область пришел субтропический воздух Центральной Азии. В мае установилась летняя погода с температурой +25, +28 градусов, что на 5–6 градусов выше нормы.

К концу мая природа вновь проявила свой характер, и температура опустилась до 10–14 градусов тепла. Эксперты отмечают, что такие колебания для весны абсолютно нормальны.