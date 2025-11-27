Жителям Нижегородской области рассказали, что сильных морозов в декабре ждать не стоит

Зима 2025–2026 годов может оказаться одной из самых холодных за последние годы, однако нижегородцы с трудом верят в это. Начало декабря прогнозируется с температурами около 0 градусов. Весь год регион удивлял теплом — от аномальной жары летом до продолжительного тепла осенью. Стоит ли ожидать сильных морозов и по-настоящему снежного Нового года? Ответ на этот вопрос дал сайт pravda-nn.ru .

2025 год принес нижегородцам неожиданную погоду. Лето было жарким, с температурой выше +30 градусов, а осень порадовала долгим бабьим летом. Первый снег выпал в середине ноября и тут же растаял.

«Погода выше многолетних значений на 4–5 градусов, — рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов погоды Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. — Это связано с тем, что по северу к Европейской территории России идут циклоны. Доступ к вторжению холодного воздуха с Арктики перекрыт. Над нами преобладают южные четверти ветра».

Некоторые синоптики предполагают, что этой зимой будет установлен новый рекорд холодов за 250 лет, но научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд с такими прогнозами не согласен. Он считает, что средняя температура будет около и выше нормы.

Такого же мнения придерживаются и нижегородские синоптики. Они предполагают, что в начале декабря температурный фон будет практически таким же, как в ноябре. Декабрь уже считается месяцем календарной зимы, и среднемесячная температура по климатическим данным должна быть отрицательной. Однако сейчас все эти процессы задерживаются больше чем на месяц.