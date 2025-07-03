Жителям Ленобласти напомнили о новом лимите страховых выплат при оформлении ДТП по европротоколу

Прокуратура Ленинградской области сообщила, что сумма максимальной выплаты по ОСАГО была повышена с 100 до 200 тысяч рублей согласно положению федерального закона № 160. Об этом написал «Петербург 2».
Эти нововведения призваны упростить процедуру получения компенсаций водителями после дорожно-транспортных происшествий и снизить нагрузку на правоохранительные органы, вызванную мелкими авариями.
Руководитель управления по контролю исполнения федеральных законов в региональной прокуратуре Максим Егоров подчеркнул, что цель изменений заключается в оптимизации процесса страховых выплат. Благодаря новым правилам автовладельцы смогут получать удвоенное возмещение ущерба при самостоятельном оформлении ДТП без участия инспекторов ГИБДД.
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