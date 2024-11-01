Жителям Ленинградской области сообщили о высокой геомагнитной активности в ноябре

Геомагнитная активность в несколько раз превысит допустимые нормы в ноябре. Об этом пишет сайт «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

По опубликованной информации, аномальная солнечная активность может негативно отражаться на самочувствии людей, а также на функционировании техники и электронных приборов. Представители ведомства посоветовали жителям Ленобласти учитывать вероятность колебаний геомагнитного поля и сохранять внимательность.

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