Жителям Красноярска пообещали жаркое лето

Лето 2026 года в Красноярске обещает быть жарким и засушливым — синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет выше климатической нормы и показателей прошлого года. Об этом написал сайт prmira.ru .

По данным «Яндекс Погоды», в целом лето-2026 окажется теплее лета-2025, хотя июнь будет немного прохладнее, чем в прошлом году. Основной пик жары придется на июль, а кульминацией станет август, когда ожидаются температурные рекорды. При этом чрезвычайных засух или аномально дождливых месяцев не ожидается — количество осадков будет в пределах климатической нормы, однако июль окажется засушливее средних многолетних значений.

В целом летом 2026 года в Красноярске выпадет примерно в 1,5 раза меньше осадков, чем летом 2025-го, а в августе дождей будет в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году.