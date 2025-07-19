Жителям Красноярска пообещали теплые выходные

Жителей Красноярска ожидают теплые выходные, однако на следующей неделе прогнозируется похолодание. Об этом сообщил « Проспект Мира » со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода».

Так, в субботу, 19 июля, небо затянут облака, а ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов, ночью опустятся до +22 градусов. Ветер ожидается южный.

В воскресенье, 20 июля, погода порадует ясностью, но станет прохладнее. Дневная температура — +21 градус, в темное время суток похолодает до +15 градусов.