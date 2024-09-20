Жителям Красноярска пообещали теплую и ясную погоду в выходные
Синоптики составили прогноз погоды для Красноярска на выходные. Местным жителям пообещали теплые и ясные дни, сообщил «ФедералПресс».
В субботу, 21 сентября, температура воздуха превысит климатическую норму на четыре градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Осадки не ожидаются.
В воскресенье похолодает до +16 градусов. Есть вероятность небольшого дождя. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.
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