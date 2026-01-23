Жителям Красноярска пообещали небольшое потепление в выходные дни

Красноярск готовится к значительным изменениям температуры в ближайшие дни. По прогнозам Гидрометцентра, в субботу, 24 января, ожидается ночное падение температуры до -34 градусов, а днем воздух прогреется до -21 градуса с небольшим снегом и слабым ветром. В воскресенье утром температура составит около -22 градусов, а днем повысится до -17 градусов, при этом продолжится снегопад, написал сайт prmira.ru .

На следующей неделе красноярцев ожидает некоторое потепление. В понедельник, 26 января, дневная температура составит -21 градус, а к четвергу ожидается дальнейшее повышение до -14 градусов. Однако ночные заморозки останутся значительными, варьируя от -25 до -27 градусов.

Такие значительные колебания температуры требуют особой внимательности от местных жителей, которым рекомендуется одеваться теплее и следить за обновленными прогнозами погоды.