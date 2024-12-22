Жителям Красноярска пообещали комфортную погоду и устойчивый снежный покров на последней рабочей неделе этого года

Жителей Красноярска предупредили, что в последнюю рабочую неделю этого года сильных морозов и сильного ветра не ожидается, зато установится снежный покров. Об этом сообщил сайт prmira.ru со ссылкой на сервис Gismeteo.
В понедельник днем ожидается похолодание до -8, во вторник — до -11, а в среду — до -15 градусов. С четверга температура воздуха начнет повышаться и составит -8 градусов, в субботу ожидается уже -2.
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