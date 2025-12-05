Жителям Краснодара рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Новый год в Краснодаре обещает быть тихим и приятным. Резких заморозков и снегопадов синоптики не прогнозируют. Первый день года порадует температурой около +5 градусов днем и +3 градусов ночью. Высокая влажность (около 70%) и южный ветер до 5,1 м/с могут придать ощущение легкого мороза (-2 градуса). Давление будет комфортным — около 768 мм рт. ст, написал сайт kubanpress.ru .

2 января температура днем останется на уровне +5 градусов, ночью похолодает до -1 градуса. Из-за влажности и ветра может ощущаться холоднее, примерно как -3 °C. Давление снизится до 763 мм рт. ст.

3–4 января температура составит около +4...+3 градусов днем и около -1 градус ночью. Влажность увеличится до 82–85%, ветер будет юго-восточным, до 5 м/с.

Зима в Краснодаре будет похожа на позднюю осень: сыро, прохладно, но без настоящего мороза. Готовьтесь к прогулкам в теплой одежде, возьмите резиновые сапоги и запаситесь хорошим настроением!