Жителям Карелии разъяснили порядок получения земли без торгов
Жители Карелии могут получить землю для дома, садоводства или личного хозяйства без торгов, если на участок не претендуют другие заявители, сообщает karelinform.ru.
Порядок оформления зависит от кадастрового статуса земли. Если участок не сформирован и не внесен в Единый государственный реестр недвижимости, сначала нужно подать заявление о предварительном согласовании его предоставления.
Для свободного участка с кадастровым номером можно сразу направить заявление о предоставлении без торгов. Проверить сведения о земле можно через сервис Росреестра. Документы принимают и на портале «Госуслуги».
После рассмотрения заявления Минимущества публикует извещение на портале ГИС «Торги» и сайте ведомства. Оно доступно 30 дней.
Если за этот срок других заявителей не будет, землю передадут первому претенденту без аукциона. При появлении дополнительных заявок участок выставят на открытые торги.