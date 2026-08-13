Жителям Карелии разъяснили порядок получения земли без торгов

Жители Карелии могут получить землю для дома, садоводства или личного хозяйства без торгов, если на участок не претендуют другие заявители, сообщает karelinform.ru .

Порядок оформления зависит от кадастрового статуса земли. Если участок не сформирован и не внесен в Единый государственный реестр недвижимости, сначала нужно подать заявление о предварительном согласовании его предоставления.

Для свободного участка с кадастровым номером можно сразу направить заявление о предоставлении без торгов. Проверить сведения о земле можно через сервис Росреестра. Документы принимают и на портале «Госуслуги».

После рассмотрения заявления Минимущества публикует извещение на портале ГИС «Торги» и сайте ведомства. Оно доступно 30 дней.

Если за этот срок других заявителей не будет, землю передадут первому претенденту без аукциона. При появлении дополнительных заявок участок выставят на открытые торги.