Жителям Калининграда пообещали теплые выходные без осадков

В Калининграде выходные порадуют местных жителей необычно теплой погодой. Об этом сообщило « АБН24 ».

В субботу, 8 ноября, температура воздуха поднимется до +10…+13 градусов. Ожидается ясная погода без осадков. Ветер будет дуть с юга и юго-востока. Ночью столбики термометров опустятся до +1…+4 градусов.

В воскресенье, 9 ноября, также будет солнечно и без дождей. Днем воздух прогреется до +7…+10 градусов, при пасмурной погоде — до +4…+7 градусов. Ветер поменяет направление с юго-восточного на юго-западный.