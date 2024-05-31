Жителям Башкирии пообещали жаркие дни в начале лета

Уже в первые дни июня в Башкирию придет жаркая погода. По данным синоптиков, в выходные дни воздух прогреется до +28 градусов. Об этом написал сайт mkset.ru .

В пятницу, 31 мая, в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы. В субботу, 1 июня, на большей части территории республики установится ясная и сухая погода.

Синоптики предупреждают, что в ночное время суток воздух будет достаточно прохладным. Температура составит +3… +13 градусов.