Жителям Башкирии пообещали жаркие дни в начале лета

Уже в первые дни июня в Башкирию придет жаркая погода. По данным синоптиков, в выходные дни воздух прогреется до +28 градусов. Об этом написал сайт mkset.ru.

В пятницу, 31 мая, в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы. В субботу, 1 июня, на большей части территории республики установится ясная и сухая погода.

Синоптики предупреждают, что в ночное время суток воздух будет достаточно прохладным. Температура составит +3… +13 градусов.

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