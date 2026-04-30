Жителям Башкирии напомнили об ограничениях, связанных с нерестом рыбы

С 25 апреля по 5 июня в Башкирии вступают в силу ежегодные ограничения, связанные с нерестом рыбы. Нарушителей в этот период ждут штрафы и обязательное возмещение ущерба, который может исчисляться десятками тысяч рублей за одну незаконно выловленную особь, написал сайт mkset.ru .

В нерестовый период разрешена только береговая рыбалка. Рыбаку можно использовать одну поплавочную или донную удочку, оснащенную не более чем двумя крючками на одного человека. Любое передвижение по акватории на лодках, катерах или сапбордах в это время категорически ограничено.

В национальном парке «Башкирия» под строжайшим запретом находится вылов кумжи (пресноводной форели), тайменя и хариуса. Эти виды занесены в Красную книгу. Если такая рыба случайно попалась на крючок, ее необходимо максимально аккуратно снять и немедленно выпустить обратно в воду.

За нарушение правил рыболовства предусмотрен административный штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей. Однако инспекторы будут усиленно патрулировать популярные у рыбаков места, и при обнаружении нарушений санкции могут быть значительно строже, вплоть до уголовной ответственности при крупном ущербе.