Жителя Удмуртии отправили в колонию строгого режима за неуплату алиментов

В Удмуртии суд отправил в колонию строго режима жителя Сарапула, который не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетних детей. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на прокуратуру республики.

Мужчина, ранее привлеченный к ответственности за невыплату алиментов, продолжил уклоняться от погашения задолженности. Кроме того, он не предпринимал никаких мер для официального трудоустройства. Сумма его долга составила 500 тысяч рублей.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев. Приговор вступил в законную силу.