Жителя Удмуртии обязали заплатить почти 3 миллиона рублей за незаконную вырубку леса
В поселке Кез суд признал виновным 57-летнего местного жителя в незаконной рубке леса в особо крупном размере, сообщила Izhlife пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Установлено, что в августе 2024 года он срубил деревья в лесном массиве и распорядился древесиной по своему усмотрению.
За это преступление суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно и обязал его возместить причиненный материальный ущерб в размере 2,9 миллиона рублей.
