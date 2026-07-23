Жителя Нижегородской области уличили в хранении арсенала оружия и боеприпасов

В Нижегородской области жителя подозревают в незаконном хранении оружия. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Во время обыска у мужчины обнаружили автомат АК‑5,45, более двухсот девяноста боеприпасов и шесть магазинов. Кроме того, были найдены автомат CZ 805 BREN, магазин и четыре боеприпаса к нему, а также порох. Все предметы изъяли.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде подписки о невыезде. Против него возбуждены два уголовных дела.