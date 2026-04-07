Мужчину задержали по подозрению в грабеже нового знакомого в Краснодаре

В Краснодаре местный житель стал жертвой разбойного нападения после знакомства в баре. Об этом «Кубань 24» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

По словам потерпевшего, знакомство произошло в баре на улице Красноармейской. Мужчина продолжил общение с новым знакомым за пределами заведения, но на улице Горького ситуация приняла опасный оборот.

Новый знакомый внезапно распылил перцовый баллончик в глаза жертве, несколько раз ударил его, отобрал телефон и снял с шеи золотую цепочку с крестом. Ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний мужчина, ранее судимый за кражи, приехавший из соседнего региона. Задержанный признался в продаже украденного телефона, но не признал вину в краже ювелирного украшения.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый причастен к двум аналогичным преступлениям — кражам мобильных телефонов и денег с банковского счета. В одном из случаев он через чужой гаджет перевел на свой счет более 100 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за разбой и кражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.